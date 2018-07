Heute Kinostart: Hype um 'Mamma Mia 2'

Zurzeit dreht sich alles um die einstige schwedische Hit-Formation ABBA. Vor Kurzem kündigte sie ihr Comeback an, ein eigenes Musical ist ebenfalls am Start und zehn Jahre nach dem Film-Hit Mamma Mia! startet heute die Fortsetzung des Blockbusters in den heimischen Kinos.

Hype

Waren es beim ersten Teil noch 44 Millionen Euro Budget (eingespielt wurden 520 Mil­lionen), wurden in Mamma Mia! Here We Go Again bereits knapp 60 Millionen investiert. Das Erfolgsrezept blieb freilich das gleiche. Sophie (Amanda Sey­fried) will mehr über ihre drei potenziellen Väter erfahren. Erstmals mit dabei auch Superstar Cher, die Sophies Oma spielt und natürlich auch jede Menge ABBA-Hits mit allen Co-Stars singen wird.

© Getty Images

Cher und ABBA strahlen am Londoner Blue Carpet

Nicht nur Hunderte Fans waren am Montag nach London gekommen, um die Stars aus Mamma Mia! Here We Go Again hautnah zu erleben, sondern auch die Namensgeber des Films waren mit dabei. ABBA-Gründer Björn Ulvaeus und Benny Andersson waren extra eingeflogen, um ihre Hits von den Hollywoodstars interpretiert zu hören.

Dazu kamen alle Stars des Films, wie Cher, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth oder Amanda Sey­fried, die sich auf dem Blue Carpet extra viel Zeit für Fotos ließen.

© Getty Images