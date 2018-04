Hollywood-Star: Schwerer Unfall mit Auto

Horror-Moment für Ferrell. Der Hollywood-Schauspieler Will Ferrell (50) war am Donnerstagabend in einen schweren Verkehrs-Unfall verwickelt. Er befand sich mit Kollegen auf dem Rückweg von einer Show in der Nähe von San Diego, als ein Fahrzeug den SUV von Ferrell streifte. das Auto des Schauspielers kam ins Wanken und überschlug sich schließlich auf der Autobahn. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld.

Ferrell wurde dabei leicht verletzt. Er ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Allerdings verletzte sich einen Insassin des SUVs schwer. Obwohl auf TV-Bildern zum Unfall Alkoholflaschen um die Autos lag, war laut Polizei-Angaben Trunkenheit kein Auslöser für den Unfall.