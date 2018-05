Hollywood-Stars rockten Meghan-Party

Nach der Hochzeit ist bekanntlich vor der Party. Und so war es auch bei der Hochzeit des Jahres von Prinz Harry und Meghan Markle. Nach der Trauung und dem Lunch mit Queen Elizabeth II. ging es auf Einladung von Prinz Charles ins Frogmore House, wo bis in die frühen Morgenstunden gar nicht so „royal“ gefeiert wurde. Inklusive dem Trinkspiel „Bier-Pong“ und jeder Menge Alkohol.

So sollen Meghan und ihr Ehemann bei ihrem ersten Tanz zu Whitney Houstons Hit I Wanna Dance With Somebody über das Parkett gefegt sein. Unter den 200 geladenen Gästen waren unter anderem Meghans Suits-Kollegen, Glamour-Paar David und Victoria Beckham, die Schauspiel-Stars Idris Elba, Tom Hardy sowie Amal und George Clooney. Letzterer soll laut Insidern versucht haben, Sarah „Fergie“ Ferguson zum Tanzen aufzufordern, und dabei einen Korb bekommen haben.

Meghans Dad: Frappuccino nach Herz-OP

Das große Drama um Meghans Vater Thomas Markle dürfte ein Ende haben. Nach seiner Herz-OP letzte Woche, bei der ihm mehrere Stents gesetzt wurden, zeigte er sich nach dem Verlassen der Klinik in Mexiko wieder recht fit. Sein erster Weg nach seiner Entlassung führte ihn zu Starbucks, wo er sich einen „Frappuccino“ genehmigte. Bleibt abzuwarten, ob er jetzt nach London fliegt, um seiner Tochter zur Hochzeit zu gratulieren.

