Hollywood plant "Eurovision Song Contest"-Film

Der Hollywood-Schauspieler Will Ferrell (bekannt u.a. aus "Anchor Man") wurde beim Eurovision Song Contest in Lissabon gesichtet. Der schwedische Teilnehmer Benjamin Ingrosso konnte ein Foto mit dem US-Schauspieler ergattern und teilte es in seiner Instagram-Story. Aber was macht Will Ferrell überhaupt beim ESC?

Wie englische Medien nun berichten, plant Hollywood einen Film über den Eurovision Song Contest zu machen. Die Hauptrolle dafür soll Will Ferrell haben. Der Schauspieler ist vor Ort um einen Eindruck vom Phänomen ESC zu bekommen. Noch ist der Song Contest in den Vereinigten Staaten eher unbekannt. Aber das soll sich mit dem neuen Film ändern.