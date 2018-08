Die US-Schauspielerin Jennifer Garner ist am Montag mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Los Angeles geehrt worden. Die 46-Jährige ist unter anderem für ihre Rolle in der Actionserie "Alias - Die Agentin" bekannt und spielte in mehr als 30 Filmen mit. Diesen Anlass "mit meiner Familie und meinen Freunden teilen zu können, ist ziemlich besonders", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Familie dabei