Fans sind schwer geschockt von den aktuellen Fotos von Johnny Depp. Da bereits in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand des 54-jährigen angestellt wurden, nähren die neuesten Fotos wieder einmal Gerüchte.

Ausschweifend

Alkohol- und Drogenmissbrauch wird vermutet, ebenso eine schwere Krankheit. Die internationale Presse schreibt von monatlichem Weinkonsum im zehn tausend Dollar-Bereich und einer schweren Kokainabhängigkeit. Der Hollywood-Star tourt gerade mit seiner Band "Hollywood Vampires" durch Europa und Russland. Dieses neue Foto zeigt ihn in Sankt Petersburg.

© Instagram Neues Depp-Bild ist aufgetaucht. Allerdings wurde es inzwischen auf Instagram gelöscht. (Quelle: Instagram/kurtakatrin)

Auch massive Schulden und der Druck der Öffentlichkeit soll dem Schauspieler zu viel werden, er habe mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen, heißt es aus verschiedenen Quellen.

Filmrolle

Doch seine Fans hoffen auf diese, die eine Version: Johnny, bereitet sich auf seine Schauspiel-Rollen immer akribisch vor und versucht, sich in jeden Charakter hineinzuversetzten. Derzeit spielt er in der Drama-Komödie "Richard Says Goodbye" einen College-Professor, der nach der Diagnose einer tödlichen Krankheit seine verbleibende Zeit ohne Rücksicht verbringt. An seiner Seite zu sehen: Die aufstrebende Aktrice Zoey Deutch. Mittlerweile sind die Dreharbeiten beendet, doch Johnny ist dafür bekannt, viel länger als der Abspann in einer Rolle zu bleiben...