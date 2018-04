Kardashian: Frühwehen wegen Sextape

Bald ist es so weit und Khloé Kardashian kann ihr Baby in die Arme schließen. Das Reality-TV-Starlet ist derzeit hochschwanger mit dem ersten Kind.

Stripperinnen und Küsse

Das sollte die schönste Zeit in ihrem Leben sein, doch alles wird gerade vom Fremdgeh-Skandal ihres Freundes und Kindsvaters Tristan Thompson überschattet. Der vergnügt sich derzeit des Öfteren nämlich mit fremden Frauen. Zuerst wurde er beim Knutschen in einem Klub erwischt, dann soll er mit einer Stripperin in einem Hotel verschwunden sein. Jetzt, so berichten US-Medien, sei sogar ein Sextape aufgetaucht, dass Thompson in Action, und nicht mit Kardashian, zeigt.

Im Krankenhaus

Laut TMZ soll Khloé nun bitter enttäuscht und am Boden zerstört sein. Der Stress rund um ihren Partner setzt ihr so sehr zu, dass sie nun unter heftigen Frühwehen zu leiden habe. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden, Mutter Kris Jenner soll nicht von ihrer Seite weichen. Tristan hingegen versuche, alles wieder geradezubiegen. Er entschuldigte sich für sein Verhalten, soll Khloe angefleht haben, ihm zu verzeihen. Das Baby der beiden ist übrigens ein Mädchen und wird für Ende April erwartet.

Auf Instagram-Pics scheint die Welt noch in Ordnung