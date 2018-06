Kesha: Produzent hat Katy Perry vergewaltigt

Sängerin Kesha (31) liegt seit vier Jahren mit ihrem Ex-Produzenten Dr. Luke im Streit. Sie wirft dem 44-Jährigen vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Jetzt bringt das Magazin The Blast neue belastende Details ans Licht. demnach hat Kesha behauptet, dass Luke nicht nur sie, sondern auch Superstar Katy Perry (33) vergewaltigt haben soll.

SMS an Lady Gaga

Kesha habe im Februar 2016 eine SMS an Lady Gaga (32) geschickt, in der sie von der Vergewaltigung berichtet habe. Kesha versuchte demnach Lady Gaga dazu zu ermutigen, Schmutzwäsche gegenüber Dr. Luke in den Medien auszubreiten. Das geht aus den Gerichtsdokumenten hervor, die The Blast vorliegen. Katy Perry selbst hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Kesha behauptet, dass Dr. Luke sie zehn Jahre lang sexuell missbraucht, verprügelt, beschimpft und ihr Drogen gegeben habe. Sie habe deswegen eine Essstörung entwickelt und musste in eine Entzugsklinik.

Luke bestreitet die Vorwürfe bis heute, er reichte eine Gegenklage wegen übler Nachrede und Vertragsbruch ein Die Sängerin sei nur sauer, weil er den Vertrag mit ihr aufgelöst habe.

Klage abgewiesen

Vor wenigen Wochen wurde Keshas Klage vor Gericht abgewiesen. Sie sei "offenkundig unzureichend und ohne Begründung", hieß es.