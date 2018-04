Khloé Kardashians Baby ist da!

Das Baby ist da! Khloé Kardashian (33) war heute noch mit Frühwehen ins Spital gebracht worden. Der Geburtstermin für das Kind wäre eigentlich Ende April gewesen. Doch heute war es soweit: Reality-TV-Star Khloé und ihr Freund Tristan Thompson (28) haben laut Medienberichten ein gemeinsames Kind!

Unsicher war, ob ihr Freund Thompson überhaupt bei der Geburt dabei sein werde. In den letzten Wochen gab es immer wieder Fremdgeh-Gerüchte um Khloés Freund – Vor allem als eindeutige Fotos auftauchten, die Thompson mit einer anderen innig zeigen. Und dann heute die Nachricht: Er war dabei. Kloés Mama Kris Jenner flog am selben Tag nach Cleveland zu ihrer Tochter, um ihr beizustehen.

Mehr zum Thema Betrogen Kardashian: Frühwehen wegen Sextape Khloé hat sich zu sehr über Freund Tristan Thompson aufregen müssen.

In der aktuellen Staffel von „Keeping Up With the Kardashians“ hat Khloé bereits das Geschlecht des Babys bekannt gegeben. Die Kardashians um Kim haben ein Mädchen mehr in ihrem Clan.