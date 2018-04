Star-DJ Avicii lag am Freitag tot in seinem Zimmer im Luxushotel „Muscat Hills Resort“ im Wüstenstaat Oman. Die Polizei schließt einen kriminellen Hintergrund als Ursache aus. Zwei Autopsien seien vorgenommen worden. Der Polizei lägen jetzt auch „alle Informationen und Details über den Tod vor“. Auf Wunsch der Familie werde aber keine öffentliche Stellungnahme abgeben.

Hier starb Avicii: Das "Muscat Hills Resort" im Oman



Letztes Foto

Ein Foto, das am Tag vor seinem Tod aufgenommen wurde, zeigt den Star-DJ mit einem Drink in der Hand auf einer Yacht. Er sitzt neben zwei Männern und zeigt das Peace-Zeichen in die Kamera. 2013 hatte der Musiker in einem Interview davon gesprochen, dass er zu trinken aufgehört habe. Denn durch seinen exzessiven Alkoholkonsum litt er unter der Entzündung der Bauchspeicheldrüse, 2014 wurde seine Gallenblase entfernt. Auf dem Foto ist nicht zu erkennen, ob es sich bei dem Getränk um etwas Alkoholisches handelt.



Beste Stimmung

Einer der Letzten, der Avicii traf, war sein DJ-Kollege Maitrai Joshi, ein Musiker, der im Oman lebt. Er unterhielt sich lange mit ihm, Avicii machte bereitwillig Selfies, scherzte, schien gut gelaunt. DJ Joshi sagte der "Muscat Times": „Um ehrlich zu sein, er schien mir weder kränklich noch schwer krank. Wir scherzten, ich fragte ihn auch, ob er den Oman mag, und er sagte, dass er das Land liebe.“

Avicii sei bester Stimmung gewesen, war mit einer Gruppe von Freunden beim Abendessen: „Er sagte, dass er acht Tage länger bleiben will und das Land bereisen.“



Weltstar Avicii

Mit Hits wie "Hey Brother" und "Wake Me Up" machte der Schwede Millionen. Der Wunder-DJ produzierte mit Stars wie David Guetta, Coldplay, Madonna. Sein bürgerlicher Name ist Tim Bergling, er ist der Sohn der Schauspieler Anki Lidén und Klas Bergling.

