Liebes-Aus bei Klitschko und Hayden

„Ich denke, in Haydens Leben verändert sich jetzt einiges. Aber ich glaube, dass dies positive Veränderungen sind“ – so bestätigte ihre Mutter die Trennung von Hayden Panettiere (28) und Box-Champion Wladimir Klitschko (42) indirekt. Das Paar will in Zukunft getrennte Wege gehen, aber die gemeinsame Tochter Kaya (3) zusammen großziehen.

Neue Wege

Einsam wird der Nashville-Star aber nicht sein. Die fesche Blondine soll bereits einen Neuen haben. Brian Hickerson ist ab jetzt der Mann an ­ihrer Seite. Er ist für Hayden sogar extra nach L. A. gezogen und will dort Schauspieler werden.