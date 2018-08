Lovato: Erstes Posting nach Überdosis

Knapp zwei Wochen ist es her, dass die Schock-Meldung, Demi Lovato (25) sei wegen einer Überdosis ins Spital gebracht worden, die Runde machte. Nun meldet sich die Sängerin erstmals via Instagram zurück: „Ich habe immer über meine Abhängigkeit gesprochen. Diese Krankheit geht nicht einfach so weg. Ich danke Gott, dass ich noch am Leben bin. Ich brauche jetzt Zeit, um mich zu erholen und mich zu fokussieren.“

