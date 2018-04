"Mini-Me" ist gestorben

Der Schauspieler Verne Troyer starb heute im Alter von 49 Jahren. Er war nur 81 Zentimeter groß und wurde in den Austin Powers Filmen bekannt. Auf seiner Facebook-Seite wurde die traurige Nachricht bekanntgegeben.

Die berühmteste Rolle hatte Troyer in "Austin Powers: Goldständer". Der Schauspieler spielte aber auch in Filmen wie "Der Grinch", "Harry Potter und der Stein der Weisen" oder "Men in Black". Er gehörte zu den Hollywood-Stars und war weltweit bekannt.

Depressionen und Alkoholsucht

Troyer war der Öffentlichkeit zwar als Komödiant und gut gelaunter Mensch bekannt, er hatte aber seine Tiefen. Vor einem Jahr besuchte er eine Entzugsklinik und im Jahr 2002 wäre er fast an einer Alkoholvergiftung gestorben. Er litt an starken Depressionen.

Nun ist Verne Troyer 49-jährig gestorben. Ursachen zu seinem Tod sind noch nicht bekannt.