Miss Mai: Es war mein erstes Mal nackt

Wo sich unsere Miss Mai Katerina Giannoglou besonders wohlfühlt, wollten wir von ihr wissen. Die Antwort der Wahl-Hamburgerin: in der Natur! Katerina: "Ich bin in Erlangen geboren und sehr behütet aufgewachsen – mit Wiesen und Wäldern direkt vor der Haustür." Nett vom Playboy, dass er sie auf eine Farm in Südafrika einlud, oder?

Zukunftspläne

Dort entstanden dann vor einer atemberaubenden Kulisse heiße Bilder. Aufnahmen, mit denen das Model keine Probleme hat: "Beim Shooting in Kapstadt war es zwar mein erstes Mal, dass ich mich vor einer Kamera ausgezogen habe, aber Hemmungen hatte ich keine. Ich bin mit meinem Körper sehr zufrieden und gebe Freundinnen gern Fitnesstipps." Wie ihre Zukunftspläne sind? "Irgendwann möchte ich meine eigene kleine Pension führen – mit einem Café und ein, zwei Gästezimmerchen. Am liebsten auf einer griechischen Insel, umgeben von Strand und Meer."

© Katharina Hildebrandt für Playboy Mai 2018

© Katharina Hildebrandt für Playboy Mai 2018

„Weitere Motive von Miss Mai 2018 unter: http://www.playboy.de/girls/playmates/katerina-giannoglou“