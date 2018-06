Mitraten! Seine berühmten Eltern sind...

Was für ein wunderschöner Anlass für ein Familienfoto! Zur Highschool-Feier ihres Sohnes posieren zwei, die längst getrennt sind, mit ihrem gemeinsamen Sohn.

Verstehen einander

Ex-Topmodel Helena Christensen und der "Walking Dead"-Star Norman Reedus (er spielt in der Zombie-Serie den legendären Daryl Dixon). Ja, die zwei waren mal ein Paar, von 1998 bis 2003 hielt ihre Liebe. Der gemeinsame Sohn Mingus wurde 1999 geboren. Reedus ist derzeit mit der deutschen Schauspielerin Diane Krüger liiert; sie soll schwanger sein.

Proud as hell! ????‍????❤️ Ein Beitrag geteilt von Helena (@helenachristensen) am Jun 5, 2018 um 8:30 PDT

Stolze Eltern

Wie Helena nun stolz auf Instagram zeigt, hat dieser seinen Schulabschluss in der Tasche: "Wir sind so stolz auf dich" schreibt die 49-Jährige zu dem Bild. Sie zeigt gleich mehrere Schnappschüsse und ein Video! Die drei wirken so, als würden sie sich gut verstehen. Schön!