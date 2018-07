Die Verlobung von Sänger Justin Bieber mit seiner neuen Freundin Model Hailey Baldwin kam nicht nur für die Öffentlichkeit überraschend.

Ex-Freundin

Auch Biebers Ex, Selena Gomez, hatte nicht mit dieser raschen Entwicklung gerechnet. Noch vor wenigen Monaten hat es nämlich eine innige Annäherung zwischen Selena und Justin, sie wurden flirtend und knutschend abgelichtet. Selena soll nun sehr unter der Verlobung von Justin leiden, wie US-Medien berichten.

Betrunken

Nachdem sie die Neuigkeiten erfahren hatte, soll sie sich, laut OK Magazin gleich einmal ordentlich betrunken haben. Ein Insider wird zitiert: "Selena spielt mit dem Feuer! Sie braucht dringend Hilfe, bevor sie in einen Teufelskreis gerät, der sie umbringen wird." Gomez leidet seit einigen Jahren an der Autoimmunerkrankung Lupus. Erst vor einem Jahr musste sie sich einer Organtransplantation unterziehen - ihr wurde eine Niere gespendet.

Gefährlich

Die Krankheit ist mit der richtigen medizinischen Betreuung und einer entsprechenden Lebensweise gut in den Griff zu bekommen. Das heißt aber, bei Alkohol gut aufzupassen, immerhin muss sie täglich Medikamente schlucken. Selena hatte schon in der Vergangenheit Alkohol- und Drogenprobleme.