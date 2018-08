Nach Festnahme: Jan Ullrich verweigert Aussage

Der Absturz des Rad-Stars Jan Ullrich nimmt eine dramatische Entwicklung, denn der einmalige Tour-de-France-Sieger wurde in den frühen Morgenstunden in Frankfurt festgenommen.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Ullrich soll im 5-Sterne-Hotel "Villa Kennedy" eine Escortdame attackiert und gewürgt haben bis ihr schwarz vor Augen wurde.

Ex-Radstar kommt auf freien Fuß

Der ehemalige Rad-Star soll laut "Bild" mit seiner "sexuellen Leistung" nicht zufrieden gewesen sein und habe die Dame daraufhin massiv gewürgt. Die Frau soll sich befreit haben und das Hotelzimmer schreiend verlassen haben. Das Hotelpersonal hat daraufhin die Polizei alarmiert. Die Frau musste laut Polizei medizinisch versorgt werden. Ullrich wurde daraufhin am frühen Freitagmorgen vorläufig festgenommen.Wie die Polizei mittlerweile bestätigt, soll Ullrich - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft - noch am Freitag wieder entlassen werden.

Ullrich verweigert Aussage

Die Sprecherin bestätigte auch, dass der Ex-Radprofi unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. Bis zur Mittagszeit sei er nicht vernehmungsfähig gewesen. Mittlerweile konnte er befragt werden, verweigert aber auf Anraten seines Anwalts die Aussage. Die Escortdame wurde von der Polizei vernommen. Ullrich soll am Donnerstagabend nach Frankfurt gereist sein, um eine Therapie aufzunehmen.

Private Probleme plagen Ex-Sportler