Ups, das ging wohl nach hinten los...

Fieser Tweet

Im Internet wurde ein Bild von Sängerin Lily Allen verbreitet, dass auf den ersten Blick nicht besonders ungewöhnlich aussieht. Allen performt auf der Bühne, hält ein Mikrofon. Doch schaut man nach unten, wird deutlich, das sie bei ihrer Performance keinen Slip trägt.. Diesen "Fund" wollte eine Twitter-Userin nun mit der Welt teilen, sie postete es mit den fiesen Worten: "Dieses Bild wird nun für immer im Internet kursieren."

Sehen sie das Bild HIER.

Schlagfertig

Doch Lily Allen kann so etwas nicht schocken. Sie drehte den Spieß kurzerhand um und nutzt das Posting zur Werbung für ihr neues Album, das - wie passend - den Namen "No Shame" trägt. Sie twittert: "Schaut euch meine 2014 hübsch rasierte Vagina an, 3 Menschen sind da raus gekommen!" Allen hat zwei Töchter und davor, 2010, eine Fehlgeburt erlitten.