In einem offenen Brief auf Instagram schildert derseine Gefühle für Baldwin: "Du bist die Liebe meines Lebens". Er sei "fest entschlossen", den Rest seines Lebens mit dem 21-jährigen amerikanischen Model zu verbringen und es mit "Geduld und Zuneigung" zu lieben. Mein Herz gehört ganz und gar dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen", schrieb der Teenieschwarm in seiner Liebesbekundung. "Ich bin soooo in alles an Dir verliebt." Er verspreche, "unsere Familie mit Ehre und Redlichkeit zu führen" und sich durch Jesus leiten zu lassen. Der lange Eintrag ist gespickt mit Bekundungen zum christlichen Glauben.