Emily Ratajkowski lässt das Internet regelmäßig wegen ihrer freizügigen Fotos ausflippen. Dieses Mal zeigte das US-Model mit dem heißen Instagram-Posting jedoch ein besonderes Detail.

Neben der Nacktheit des Stars sieht man auf dem Schnappschuss sechs Ringe. Jenen am linken Ringfinger zeigte die 26-Jährige zum ersten Mal, denn es handelt sich dabei um ihren Ehering. Das "Blurred Lines"-Model hat Sebastian Mear-McClard Ende Februar am New Yorker Standesamt geehelicht. Ganzen 1,8 Millionen Fans gefällt der Schnappschuss übrigens...