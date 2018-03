Es war ein straffer Terminplan für Schauspielerin Pamela Anderson (50) am vergangenen Wochenende. Kurz nach ihrer Ankunft in Salzburg eröffnete die aktive Tierschützerin auf Gut Aiderbichl den Ostermarkt und die Ausstellung der Oldtimer-Traktoren. Danach verzauberte die blonde Sirene, die durch die erfolgreichste US-Fernsehserie des vergangenen Jahrhunderts weltweit bekannt ist, ihre Fans in der Salzburg-Arena im Rahmen von Hans Kloks Magie-Show, bevor es gestern Mittag mit der Limousine weiter nach Wien zum nächsten Termin ging.



TV-Highlight

Dort stand für Anderson nach ihrem nächsten magischen Auftritt in der Wiener Stadthalle der Besuch im oe24.TV-Studio bei der Fellner! Live-Show am Programm.

Dort nahm der Hollywood-Star im Studio Platz und plauderte mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner über ihr Leben. Auch über ihre neue Liebe – einen jüngeren Mann – packte Anderson aus. Den kompletten Talk sehen Sie am Montag um 21 Uhr auf oe24.TV!