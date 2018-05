Paris Hilton und ihr Verlobter Chris Zylka strahlten bei der amFAR Gala in Cannes. Sie erschien in einem zart mit Blumen bestickten Traum von nichts und er in coolem schwarz.

Verliebt

So wie Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz zeigten sich auch diese beiden sehr verliebt. Sie küssten sich am roten Teppich, umarmten einander. Und auf ein paar Bildern wirkt es fast so, als hätte diese große Liebe bereits eine Leibesfrucht entstehen lassen. Denn bei Paris wölbt sich ein kleines Bäuchlein, gut zu sehen durch das transparente Kleid. Babybauch oder einfach nur Bauch, egal: Fest steht, dass Paris sich schon länger Kinder wünscht.

Tante

Schwester Nicky hat bereits das zweite Kind mit Ehemann James Rothschild. Ihre beiden Töchter sind 2016 und 2017 geboren.

Auf Instagram lässt sie die alten Zeiten hochleben.