Popstar-Paar Payne und Cole: Trennung

Das britische Popstar-Paar Cheryl Payne ("Fight For This Love") und Liam Payne hat sich getrennt. "Wir sind traurig zu verkünden, dass wir getrennte Wege gehen", schrieb die 35-jährige Sängerin bei Twitter. Der 24 Jahre alte Liam Payne veröffentlichte ein nahezu wortgleiches Statement. "Wir empfinden immer noch so viel Liebe füreinander als Familie", hieß es darin.

Gemeinsamer Sohn

Der Sänger der Boyband One Direction und das ehemalige Mitglied der Popgruppe Girls Aloud haben einen gemeinsamen Sohn, der im März vorigen Jahres geboren wurde. "Bear ist unsere Welt, und wir bitten darum, seine Privatsphäre zu respektieren, während wir diese schwere Zeit gemeinsam meistern."

Cheryls dritte Ehe

Die beiden Popstars waren durch britische Casting-Shows bekannt geworden. Cheryl war zuvor mit dem Fußballspieler Ashley Cole und dem französischen Restaurant-Betreiber Jean-Bernard Fernandez-Versini verheiratet gewesen.