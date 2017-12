Robbie: Heißes Foto vor dem Christbaum

Der britische Sänger Robbie Williams hatte für seine Fans ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Auf Facebook postete er ein Foto, auf dem er nackt vor dem Christbaum zu sehen ist. Dabei steht er direkt unter einem Mistelzweig. "Wer will einen Kuss?", fragt der Brite seine Fans und wünscht mit dem Bild jedem frohe Weihnachten.





Der Musiker zeigte sich in den letzten Jahren immer wieder komplett ohne Kleidung - und erfreute damit des Öfteren seine Fans. So zeigte Robbie am Cover seiner neuen Single "Go Mental" im Herbst den Po. Im Vorjahr zeigte sich der Star darüber hinaus in einem Video beinahe nackt.