Robbie Williams entkam knapp Feuerhölle

Plötzlich zogen dunkle Rauchschwaden am Himmel auf: Mehr als hundert Feuerwehrleute haben am Mittwoch gegen einen Brand in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des legendären Londoner Kaufhauses Harrods gekämpft. Dutzende Menschen - darunter auch der Sänger Robbie Williams - seien aus dem am Hyde Park gelegenen Mandarin Oriental in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Straßen in der Umgebung wurden gesperrt.

Rauchwolken

Ein Hotelgast filmte Williams, wie er über eine Nottreppe das Hotel verließ. Bei ihm eine Frau im Bademantel - vermutlich seine Ayda. In Sicherheit streckt Williams dann seinen Daumen hoch und zeigt damit, dass alles in Ordnung ist. Er sagte später: "Ich bin auf den Balkon gegangen und habe nach oben geschaut, und da waren nur Rauchwolken", sagte Williams. "Dann bin ich vom Balkon wieder reingekommen und sagte "Das Hotel brennt", und sofort klopfte es an der Tür und ein Hotelboy stand da und sagte: "Sie müssen raus!".

Darum brannte es

Warum das Feuer in der fünften Etage des zwölfstöckigen frisch renovierten Jahrhundertwende-Gebäudes ausbrach, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Flammen entlang einer mit Pflanzen bewachsenen Fassade über mehrere Stockwerke ausgebreitet. Der Großbrand in dem Luxushotel war um 15.55 Uhr Ortszeit (16.55 Uhr) gemeldet worden. Feuerwehrleute aus mehreren Stadtteilen eilten daraufhin zum Mandarin Oriental. Insgesamt 120 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehrleute mit Atemgeräten suchten das Innere des Hotels ab.