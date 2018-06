Schock um Campino: Tote-Hosen-Tour abgesagt

Der Sänger der Toten Hosen, Campino, hat einen Hörsturz erlitten. Das gab die Band am Freitag über soziale Netzwerke und in einer Presseaussendung bekannt. Ein für heute geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne wurde "schweren Herzens" abgesagt. "Wie es weitergeht, geben wir so bald wie möglich bekannt", schrieb die Band. Am 14. Juni soll die Gruppe am Nova Rock in Nickelsdorf auftreten.