Schwarzenegger schießt im Video gegen Trump

"Schwarzenegger hat eine Nachricht für Trump", so heißt die neue Videobotschaft von Arnold Schwarzenegger an Donald Trump. Der Schauspiel-Superstar schießt wieder einmal gegen den US-Präsidenten. Schon länger tobt zwischen den beiden ein Zwist, den sie durchaus auch in der Öffentlichkeit austragen. Schwarzenegger ist ein bekennender Umwelt-Aktivist. Daher stößt bei ihm Trumps Rückkehr zur Kohle-Industrie sauer auf.

"Töricht", nennt Arnie Trumps Ideen, die Kohle-Industrie weiter zu fördern. Im Video erklärt er dabei einem Trump-Wackelkopf die Welt. "Was kommt als nächstes? Die Floppy Disk?", fragt Schwarzenegger mit Augenzwinkern. Er tritt für erneuerbare Energien ein und findet die Rückkehr zur Kohle "eine Bedrohung".