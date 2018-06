Heidi Klum (45) und ihr Freund Tom Kaulitz (28) sind überglücklich zusammen.

Zusammen unterwegs

Die zwei zeigten sich verliebt in Cannes am roten Teppich und Tom war auch beim Finale von "Germany's Next Topmodel" dabei, als seine Heidi ein neues Topmodel kürte. Neben einigen hämischen Bemerkungen, dass Tom viel zu jung für seine Heidi sei, soll sich nun auch der Klum'sche Ex Seal geäußert haben.

© Getty Images

Schmuserei in der Öffentlichkeit

© Getty Images

Nicht einverstanden

Laut US-Medien ist der frühere Ehemann (sie waren sieben Jahre lang verheiratet) gar nicht happy über Heidis neue Liebe. Dem amerikanischen OK! Magazin soll ein Insider gemeint haben: "Er hat ihr gesagt, sie solle sich jemanden suchen, der erwachsener ist." Zu Beginn habe er die Liaison der beiden für einen Scherz gehalten. Aus dem Dunstkreis von Heidi wiederum soll es heißen, dass Seal wohl nur eifersüchtig auf die neue, glücklich scheinende Liebe seiner Ex ist. Angeblich wolle sie, dass er sich aus ihrem Leben nun heraushält. Doch Seal soll bei seinen Bedenken auch an die gemeinsamen Kinder denken.