Sängerin Selena Gomez (25, "It Ain't Me") hat am 24. Geburtstag von Justin Bieber Spekulationen über einder beiden Popstars angeheizt. "1. März 1994. Jemand den ich kenne, der super cool ist, wurde geboren. Boom", schrieb die 25-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich, auf dem ihr ein Polaroid-Bild an der Stirn klebt.