Wenn das mal kein feiner Urlaub ist!

Entspannung

Schauspieler Chris Noth, den meisten als Mr. Big aus "Sex And The City" bekannt, lässt es sich derzeit am Strand in Miami Beach gut gehen. Er sonnt sich, liest ein Buch, lässt sich herumchauffieren: Entspannung scheint das oberste Motto des 63-Jährigen zu sein. Beruflich ist es ein bisschen still um den Serie-Star geworden.

Neue Projekte

Doch einige neue Projekte sollen noch dieses Jahr realisiert werden. Na dann ist das vielleicht die Ruhe vor dem Sturm.