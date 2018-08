Sheeran: Sein Wien-Tagebuch

Exakt 32 Stunden und 13 Minuten war Pop-Gigant Ed Sheeran (27) diese Woche in Wien und stellte dabei alles auf den Kopf: 108.000 Fans bei zwei Konzerten im Happel-Stadion und neuer Chart-Rekord: Nach den emotionellen Konzerten, bei denen es sogar einen Heiratsantrag gab (nachzusehen auf oe24.TV), stürmten alle 20 Songs der Setlist die Charts!

"Österreich, ihr seid mein Lieblingsland!"

Dienstag um 14.56 Uhr jettete Ed aus London kommend in Schwechat ein. Autogramme: Fehlanzeige. Dafür Selfies mit den Fans und ein süßer Liebesbeweis: Noch am Flughafen rief er seine Verlobte Cherry Seaborn (27) an.

Austro-Fan

Die Konzerte waren eine einzige Liebeserklärung an Österreich: Zwischen Hits wie Perfect oder Happier schwärmte er von uns („Ihr seid mein Lieblingsland!“) und vom Essen („Es gibt nichts Besseres als ein Schnitzel!“). Das genehmigte er sich nach der ersten Show bei einem Late-Night-Dinner in der Innenstadt. Als Highlight zog er sich das Trikot der ÖFB-Herren (Di.) und das Shirt von Kickerin Jasmin Eder (Mi.) über.

© TZOE/Zeidler

Fahne

Zum Abschied schwang er noch die rot-weiß-rote Fahne, dann ging’s zum Flughafen: Mittwoch um 23.09 Uhr jettet er wieder heim. In zwei Jahren will er wiederkommen.

© TZOE/Zeidler