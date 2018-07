Sheeran persönlich wie noch nie!

Pop

Bei seinem Österreich-Debüt (2012) spielte er noch als Nachmittags-Act am Frequency Festival. 2014 füllte er gerade noch die Arena (3.000 Fans) und jetzt ist das Happel-Stadion gleich zweimal randvoll. Ed Sheeran (27) als größtes Wunder des Pop.

Rekorde

Nach schweren Anfängen („Ich habe sieben Jahre lang fast jeden Tag gratis gespielt!“) und ersten Achtungserfolgen (The A Team, 2011) bricht der Pop-­Pumuckl seit dem Vorjahres-Hit Divide alle Rekorde: 16 Songs zeitgleich in den Charts, 15 Millionen verkaufte CDs in 12 Monaten und 2,4 Millionen Konzertbesucher allein im Jahr 2018. Am 7. und 8. August kommen weitere 108.000 Fans dazu. Sein Wien-Doppelpack ist seit über einem Jahr ausverkauft. Das gab es noch nie!

Ihr Gewinn auf oe24.at: die allerletzten Tickets!

Mit ÖSTERREICH sind Sie bei der sensationellen One-Man-Show – Sheeran rockt seine 20 größten Hits wie Shape Of You, Perfect oder Galway Girl ganz ohne Band! – live dabei: Auf oe24.at verlosen wir die allerletzten Tickets für das große Wien-Finale am 8. August.

Einblicke

Zur Einstimmung auf die Rekord-Konzerte gewährt Sheeran jetzt erstmals ganz private Einblicke: Die Doku Songwriter zeigt seine Anfänge. Bodyguard Kevin Myers liefert eine witzige Backstage-Show und Eds Katzen Dorito und Calippo haben jetzt sogar einen eigne Instagram-Account!