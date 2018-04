So sieht Kendall Jenner nicht mehr aus

Kendall Jenner mauserte sich von „der Schwester von Kim Kardashian“ zu einem wahren Topmodel. Sie zählt derzeit zu den großen Stars auf den internationalen Laufstegen und Werbekampagnen. Designer lieben sie und Fans beneiden sie. Aber eines hatte sie ihren ebenso berühmten Schwestern immer voraus.

Was ist denn da passiert?

Im Schönheits-OP-süchtigen Haushalt Kardashian/Jenner galt sie immer als diejenige, die sich mit Spritzen & Co. zurückhielt – bis jetzt.

Auf Instagram schockte die 22-Jährige jetzt ihre Fans mit einem Foto auf dem sie kaum wiederzuerkennen ist. Die großen braunen Rehaugen hatte sie zwar schon immer, aber der starre Gesichtsausdruck und die vollen Lippen scheinen nicht von Mutter Natur gegeben zu sein.

© Instagram/Kendall Jenner

Lippen, Wangen, Nase, …

Gegenüber „Radar Online“ sagt der Schönheitschirurg Anthony Youn: „Es kommt nicht überraschend, aber ich vermute, dass ihr ein Füllstoff wie Juvedern in die Lippen gespritzt wurde. Zudem schaut es so aus, als wurden die Wangen geliftet und aufgespritzt.“ Lippen und Wangen sollen also neu sein. Aber dem Schönheitschirurg fiel noch etwas auf. Er glaubt, dass Kendall auch Botox gespritzt wurde. Die Augenbrauen seien nämlich gewölbter als sonst. Ein häufiges Zeichen für die Verwendung des Nervengifts. Zudem könnte auch das Jenner-Näschen unter den OP-Hammer gekommen sein. Denn auf früheren Fotos schaut die Nase nicht so schmal aus.

Fans geschockt

Auch ihre Fans bemerkten die Veränderung ihres Lieblings und konnten sich auch kritische Kommentare nicht verkneifen. „Da hat sich wohl einer zu viel unters Messer gelegt“, schreibt jemand.

Ganz wie die Schwester

Aber die optische Veränderung liegt ja bekanntlich in ihrer Familie. Ihre Schwester Kylie machte wohl die größte Veränderung durch. Vergleicht man Bilder von ihr als junger Teenager und jetzt, muss man zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich um dieselbe Person handelt.

© AFP; Instagram/Kylie Jenner