So sieht Natalie Portman nicht mehr aus

Hollywood-Star Natalie Portman hat in zahlreichen Rollen bewiesen, dass sie eine wandlungsfähige Darstellerin ist. Sei es als verstörtes Kind "Leon der Profi", als besessene Ballerina in "Black Swan" oder als Rachsüchtige in "V wie Vendetta".

© GC Images/Getty

Punk-rockig

Jetzt hat sie wieder eine Rolle angenommen, in der sie sich optisch verändert zeigt. Als Celeste spielt sie in der Komödie "Vox Lux" eine Sängerin, die durch unerwartete Ereignisse plötzlich berühmt wird. Portman trägt für die Dreharbeiten in New York eine Menge Make Up, zerrissene Jeans, die Haare nach hinten gegelt und eine punkige Lederjacke. An ihrer Seite im Streifen zu sehen: Jude Law und Jennifer Jason Leigh.