Einer breiten Masse wurde Schauspielerin Sharon Stone bekannt, als sie die Femme Fatale in "Basic Instinkt" spielte. Damals verkörperte sie eine mysteriöse Blondine, legendär ist die Szene, als sie beim Verhör rauchend ihre Beine übereinanderschlägt - ohne Höschen.

© APA/AFP/MARK RALSTON

Sharon in grau

Blonde Mähne

Von ihrem Markenzeichen, das sie viele Jahre lang und durch zahlreiche Filmrollen begleitete, dürfte sich Stone nun getrennt haben. Sie trägt grau statt blond. Damit folgt die 60-jährige einem Trend, den einige Promi-Damen schon vorleben. Deutsches Beispiel dafür: Moderatorin Birgit Schrowange.

© MG RTL D /Stephan Pick

Birgit Schrowange en nature

Verliebt und glücklich

Stone zeigte sich bei der Filmpremiere von "The Spy Who Dumped Me" glücklich, fesch und eben mit neuem Naturhaar. Privat läuft es bestens für die 60-jährige. Mit ihrem Freund Angelo Boffa (41), einem Unternehmer aus Zürich, ist sie sehr glücklich und es soll es erst unlängst noch ernster zwischen den beiden geworden sein. Sharon trägt nämlich einen dicken Klunker, der an einen Verlobungsring erinnert.