So verlief Aviciis Begräbnis

Engste Freunde und Familie. Der schwedische Star-DJ Avicii, mit bürgerlichen Namen Tim Bergling, wurde am Sonntag in seiner Heimat in Stockholm im engsten Kreis beigesetzt. Avicii, der am 20. April nach seinem Selbstmord, tot in einem Hotel im Oman gefunden wurde, ist von seiner Familie und den engsten Freunden verabschiedet worden. Seinen Verwandten war es wichtig die Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch zu führen.

Schwedische Medien berichten, dass Avicii auf dem Stockholmer Friedhof Skogskyrkogården (Übersetzt: Waldfriedhof) beigesetzt wurde, der zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört.

Ein Freund Aviciss, Jesse Waits postete den Ablauf des Begräbnisses auf Instagram.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Jesse Waits (@jessecwaits) am Jun 9, 2018 um 11:31 PDT

Der Schwager Aviciis postete ein Bild vom Friedhof auf dem das wolkenlose Wetter zu sehen ist.

Ein Beitrag geteilt von JOAKIM STERNER (@joakimsterner) am Jun 9, 2018 um 12:12 PDT

Avicii kämpfte aufgrund von Druck und ständigem Stress unter Depressionen. Nach dem Tod Berglings veröffentlichte die Familie ein Statement: "Unser geliebter Tim war eine zerbrechliche Seele auf der Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen. Ein Perfektionist über alle Maßen." Der schwedische Ausnahmemusiker wurde nur 28 Jahre alt.

Schöne Geste

Nach der Beerdigung gab es eine schöne Geste. Ein Pferd der königlichen Leibgarde wurde "D'Avicii" getauft.