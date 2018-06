"Sooooo glücklich" macht Tom seine Heidi Klum

"Germany's Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum (45) und Musiker Tom Kaulitz (28) sind frisch verliebt. Sie zeigen ihre Liebe auch fast täglich auf Instagram. Zuletzt am Klums 45. Geburtstag. Sie feierte mit ihrem Tom gemeinsam und ließ ihre Fans an ihrem momentanen Glücksgefühlen teilhaben. "Du machst mich sooooo GLÜCKLICH", schreibt Klum an Tom gerichtet.

Du machst mich sooooo GLÜCKLICH ????????❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 1, 2018 um 5:40 PDT

Toms Zwillingsbruder Bill gratuliert

Toms Zwillingsbruder Bill Kaluitz (28) gratuliert der Freundin seines Bruders ebenfalls via Instagram. Das schwarz-weiß-Foto zeigt Tom und Heidi eng umschlungen. "Hab euch ganz doll lieb", kommentierte Bill das Bild und fügt den Hashtag #surpriseparty hinzu. Die Überraschungsfeier dürfte gelungen sein, da Klum "sooooo glücklich" ist.