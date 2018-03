Sorge um 'Housewives'-Star Teri Hatcher

Teri Hatcher war als naiv-tollpatschige Susan Mayer in der Kultserie "Desperate Housewives" einer der Stars. Die 53-Jährige verdiente zu Hochzeiten 375.000 Dollar pro Folge!

Geldprobleme?

Genug um für den Rest des Lebens ausgesorgt zu haben - würde man meinen. Doch wie US-Medien nun berichten, soll Hatcher große Probleme haben. Sie lebt aktuell in einem VW-Campingbus, soll Geldprobleme haben. Darum vermietet sie ihr Luxus-Appartement am Stand von Malibu um 25.000 Dollar. Neue Kleidung kauft sie nicht, wirkt sehr einfach angezogen. Luxus gönnt sie sich schon gar nicht. Was ist mit der sympathischen Aktrice nur los?

Das steckt dahinter

Des Rätsels Lösung: Sie lebt ein neues Leben, dreht eine Web-Serie. In "The Van Life" ist sie mit ihrem Bus unterwegs, um mit fremden Personen ins Gespräch zu kommen. Wie in dem Clip zu sehen ist, hat Hatcher großen Spaß an dem Projekt. Dazu mischt sie sich auch schon mal unter eine Gruppe Obdachloser, will den Abend mit ihnen verbringen. Dafür verzichtet sie vorerst auf Hollywood-Glam.

Eine schöne Message gibt es dazu: Hatcher schreibt zu der "Van-Therapy", dass es "niemals zu spät ist, um sich selbst neu zu erfinden."