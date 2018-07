Spiderman-Schöpfer ist tot

Trauer um Comic-Zeichner. Wie "Hollywood-Reporter" berichtet ist Steve Ditko († 90) in seiner New Yorker Wohnung verstorben. Näheres ist zu den Todesursachen vorerst nicht bekannt. Ditko hatte Anfang der 1960er-Jahre eng mit dem Marvel-Comics-Chef Stan Lee (95) zusammengearbeitet und zusammen mit ihm die Spiderman-Figur entwickelt.

Steve Ditko ist verstorben. Schöpfer von Spider-Man neben Stan Lee. ???? #ditko pic.twitter.com/DIKLiyGEtF — Dennis Hulkson (@Darantino) 7. Juli 2018

Ditko verpasste dem Superhelden sein typisch rot-blaues Kostüm und die Spinnweben-Drüsen an den Händen. Dann verließ der Zeichner im Streit Marvel und ging zur Konkurrenz DC Comics, bevor er wieder zurück zu seiner Ursprungs-Firma wechselte. Jim Lee von DC Entertainment schrieb auf Twitter: "In vielerlei Hinsicht war er ein Beispiel für den versteckten Helden, den er in uns allen sah."