Streit um Kids: Verliert Jolie Sorgerecht?

Im April hieß es noch: Das einstige Traumpaar Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (54) hat sich laut Medienberichten im Streit um das Sorgerecht ihrer sechs Kinder geeinigt. Beide dürften sich um die Kleinen kümmern. Laut der englischen "Sun" habe Jolie eingelenkt. Sie wollte zuerst das alleinige Sorgerecht. Pitt stellte sie als gewalttätigen Trinker dar. Der 54-Jährige durfte die Kinder Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (11) und die Zwillinge Vivienne und Knox (9) nur mit Anwesenheit von Jugendamtsmitarbeitern sehen.

Beide Eltern

Ein paar Monate ging die Regelung gut, die Kinder waren abwechselnd bei beiden Elternteilen. Doch Angelina soll sich zu sehr eingemischt haben, im Umgang ihrer Kinder mit Pitt, fand jetzt ein Richter. Ein paar Mal habe Jolie die Kinder nicht wie ausgemacht an Pitt übergeben. Kontrollanrufe stehen sowieso auf der Tagesordnung. Das schränke die Vaterrolle Pitts zu sehr ein, heißt es in einem Bericht, der TMZ vorliegt. Jolie müsse den Kindern sagen, dass sie bei ihrem Vater "sicher seien" und es wichtig sei, mit beiden Eltern "eine gesunde Beziehung" zu haben, zitierte der Sender CNN aus dem Beschluss. Das Gericht habe beschlossen, dass es schädlich für die Kinder sei, keine Beziehung zu Pitt zu haben.

Neue Regelung

Der Richter hat entschieden, dass Pit seine Kinder jederzeit erreichen darf, per Anruf oder Nachricht und Jolie kein Recht hat, das einzuschränken. Dazu soll es für den Sommer eine neue Aufenthaltsregelung geben. Im Juni soll Pitt zehn Tage mit seinen Kids in London verbringen, dann noch ein paar Tage am Ende des Monats. Im Juli wird es noch einmal zwei Ferienblöcke geben; die Kinder werden Zeit bei ihrem Vater in L.A. verbringen. Sollte sich Jolie nicht an die richterlich festgelegten Vereinbarungen halten, dann droht der Sorgerechtsentzug oder eine starke Einschränkung...