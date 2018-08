Til Schweiger rastet nach Ullrich-Eklat aus

Schauspieler Til Schweiger holt zum Rundumschlag aus: Der Deutsche attackiert in einem Posting auf Facebook die "Bunte". Die deutsche Illustrierte berichtete, dass sich Til Schweiger und Rad-Star Jan Ullrich möglicherweise um ein Escort-Girl gestritten haben könnten.

"Da dies ein freies Land ist, wo jeder das Recht hat Scheisse zu erzählen, nehme ich diesen Dreck zur Kenntnis!", eröffnet Schweiger sein Statement.

"Liebe Bunte, ich werde nie wieder mit Euch sprechen- erst wieder, wenn Euer ekelhafter Chefredakteur, der so einen Dreck durchwinkt, seinen Hut nehmen muss- until then, rest in peace!!! Schande über Euch! Less than zero respect !!!! @ Tanja May.... du bist so eine.....verf.....S...............", schreibt der Schauspieler.

Schweiger verwendete in seinem Post mehrere Boxhandschuhe. Rechtliche Schritte sind wohl nicht geplant.