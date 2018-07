Der Sohn von Tina Turner, Craig Raymond Turner, ist tot.

Getötet

Wie tmz berichtet, soll sich der 59-Jährige in seinem Haus in Studio City, Kalifornien, selbst getötet haben. Die Sängerin erreichte die Nachricht, kurz, nachdem sie in Paris die Armani-Show bei der Fashion Week besucht hatte.

© Getty Images

Tina Turner mit Roberta Armani vor der Fashion Show

Erstgeborener

Craig Raymond war der Erstgeborene von Tina. Sie hat ihn mit 18 Jahren bekommen, kurz vor der Eheschließung mit Ike, der ihn adoptierte. Craigs biologischer Vater ist Raymond Hill, ein Saxophonist aus Ikes Band gewesen.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.