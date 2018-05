Todesursache geklärt: So starb Avicii

Am 20. April ist der Star-DJ Avicii im Oman tot aufgefunden worden. Der schwedische DJ und Produzent Avicii ("Wake Me Up") ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Tim Bergling, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, machte in einem Luxushotel der Hauptstadt des Oman, Maskat Urlaub. Um die Todesursache von Avicii gab es lange Zeit ein Rätselraten.

Nun heißt es, unter Berufung der Familie nahm sich Avicii im Oman mit einer Glasscherbe das Leben. Offenbar hat er eine Weinflasche zerschlagen und sich mit den Scherben tödlich verletzt.

Die Polizei machte zwei Autopsien um sicher zu gehen. Sie wussten um die Todesursache bescheid. Allerdings bat die Familie mit der Erkenntnis nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.

Familie hatte Selbstmord bereits angedeutet

In einem offenen Brief deutete die Familie des schwedischen Star DJs bereits einen möglichen Grund für den plötzlichen Tod des Künstlers an: "Er kämpfte mit Gedanken über den Sinn, das Leben, das Glück", schrieb die Familie. "Tim war nicht geschaffen für die Business-Maschinerie, in der er sich wiederfand. Er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht scheute." Nach dem Ende seiner Tourneen habe er eine Balance im Leben finden wollen, "um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte: Musik", so die Familie in ihrer Aussendung.

Erfolgsdruck nicht mehr gewachsen

In der Netflix-Dokumentation "Avicii – True Stories" sprach der Star DJ vor Jahren ganz offen über seine gesundheitlichen und psychischen Probleme. Der junge Schwede war irgendwann dem Erfolgsdruck nicht mehr gewachsen – hatte Panikattacken und konsumierte übermäßig viel Alkohol. In Muskat im Oman wollte er sich vom jahrelangen Tour-Stress erholen.

Schließlich gab er mit 26 Jahren seinen Rücktritt aus dem Musikgeschäft bekannt. Er wollte bzw. er konnte nicht mehr und hörte auf. Doch so einfach wurde er seine Bekanntheit nicht los. Sein Management soll ihn immer wieder gefordert haben. In der Doku warf er dem Management vor: "Jeder wusste, dass ich Panikattacken hatte und dass ich es wirklich versucht hatte. Ich hätte nicht erwartet, dass mich die Leute unter Druck setzen würden, noch mehr Konzerte zu spielen." Fans werfen seinem Manager Arash Pournouri (36) jetzt ebenfalls vor, Avicii zu sehr unter Druck gesetzt zu haben.

"Er wollte Balance im Leben finden"

Die Familie schrieb in dem Statement von letzter Woche: "Als er mit dem Touren aufhörte, wollte er eine Balance im Leben finden, um glücklich zu sein und um sich mit dem zu beschäftigen, was er am meisten liebte: Musik. Er plagte sich mit Gedanken über Sinn, Leben, Glück. Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden.“