Trauer um Kult-Model: Zombie-Boy ist tot

Die Modewelt trauert um einen ihrer bunten Vögel. Model Rick Genest, bekannt als „Zombie Boy“ starb im Alter von 32 Jahren.

Die Nachricht verbreitete sich rasant, als US-Popstra Lady Gaga öffentlich um ihren Freund auf Twitter trauerte. Als Todesursache gab sie Selbstmord an.

„Der Suizid von meinem Freund Rick Genest, Zombie Boy, ist mehr als erschreckend. Wir müssen härter daran arbeiten die Gesellschaft zu verändern, müssen Psychische Probleme mehr in den Vordergrund bringen und das Stigma, dass man nicht darüber reden dürfe, beenden. Wenn du betroffen bist, ruf einen Freund oder deine Familie an. Wir müssen einander retten“, so der Superstar.

Zombie Boy wurde unter anderem nach dem Auftritt in Gagas Video zu „Born This Way“ weltberühmt und startete eine Modelkarriere. Mit 16 startete er mit Tattoos. Am Ende hatte er 90 Prozent seines Körpers mit Tinte bedeckt. Damit schaffte er es sogar zweimal ins Guinness Buch der Rekorde.