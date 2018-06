Die "Game of Thrones"-Stars Kit Harington (31) und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie (31) heirateten: An diesem Samstag schlossen sie sich im Familienschloss Leslies aus dem 12. Jahrhundert in Schottland den Bund fürs Leben.

© Splash News

Traumkleid

Bilder zeigen Harington im schicken Anzug und Leslie im traumhaften Spitzenkleid in klassischem Weiß. Auch ein Schleier zierte ihren Kopf. Von ihern Freunden wurden sie außerhalb der Kirch mit Blumenblüten-Regen empfangen.



Unter ihren Gästen waern freilich auch prominente Namen zu finden. Neben Serien-Kolleginnen Sophie Turner und Maisie Williams, waren auch die Musiker-Brüder Marcus und Nick Mumford der gleichnamigen Band "Mumford & Sons" dabei.

© Splash News

Nicht nur am Set ein Paar

Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Zwei Jahre später verließ Leslie die Serie, Harington gehört zu den Fanlieblingen der Reihe. Im vergangenen Jahr hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Harington sagte im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue": "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben."