Traumhochzeit der "Game of Thrones"-Stars

Liebe am Set

In der düsteren Kult-Serie Game of Thrones geht ja selten etwas gut aus, doch dieses Paar feiert ein wahres Happyend: Kit Harington und Rose Leslie waren als Jon Schnee und Ygritte auch in der Serie bereits ein Liebespaar.

© Game of Thrones

Jetzt haben sie geheiratet. Auf dem noblen schottischen Schloss Leslie, dem Familiensitz der Eltern von Rose, gaben sich beide das Jawort. In der Serie war dem Paar nicht so viel Glück beschieden: Ygritte ließ schon in Staffel 4 ihr Leben.

© Splash News