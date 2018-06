Vandalen beschmieren Jackson-Stern: Paris wütend

Ein rotes Geschmiere mit Lack ist über dem Namen des King of Pop, Michael Jackson, auf seinem Stern am Walk of Fame zu sehen.

Wischt es weg

Seine Tochter Paris hat das auf Instagram gepostet. Man sieht auf dem Bild, wie sie die Farbe mühsam wegwischt, wahrscheinlich mit einem Lacklöser. Dazu schreibt sie Worte des Zornes: "Manche Menschen haben verdammt noch mal keinen Respekt! (...) Ein Name ist ein Name." Von ihren Followern bekommt Paris aufmunternde Worte zu lesen. Viele finden es wundervoll, dass sie höchstselbst die Schmiererei entfernt.