Vergewaltigungs-Drama um Shia LaBeouf

Der 31-jährige Schauspieler Shia LaBeouf hat nun ein großes Interview gegeben. Er meint, dass bei ihm eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) diagnostiziert wurde, die davon herrührt, dass er während seiner Kindheit mitbekommen hat, wie seine Mutter vergewaltigt wurde. Damals war er erst zehn Jahre alt, konnte sich in dieser schlimmen Situation nicht rühren, war wie gelähmt.

Grund für Verhalten

Er glaubt, dass dieses Erlebnis der Grund für sein eigenes, oft unberechenbares Verhalten sei. Der Hollywoodstar erinnerte sich in der neuen Ausgabe des Magazins 'Esquire': "Ich gefror. Der Mann rannte raus und meine Mutter folgte ihm. [Ein Freund] kam herübergerannt. Ich erinnere mich, dass er einen Bogen dabeihatte... Als ich letztes Jahr in die Rehaklinik kam, sagten sie, ich hätte PTSD... Als ich das erste Mal verhaftet wurde, der Grund dafür war auch dieser Sch***. So ein Typ fuhr mit seinem Auto in das Auto meiner Mutter und in meinem Kopf bedeutete das sofort 'Du musst deine Mutter rächen', also ging ich auf den Typen mit einem Messer los." Das Messer benutze LaBeouf allerdings nicht.

Waffenkauf

Der 'Nymphomaniac'-Star kaufte sich daraufhin, sobald er es konnte, eine Waffe und bewahrt diese nun neben seinem Bett auf. "Ich habe schon immer gedacht, dass jemand ins Haus kommt. Mein ganzes Leben lang", erzählte er im Interview. LaBeouf wurde im vergangenen Juli in einem Hotel in Georgia wegen ordnungswidrigen Verhaltens und öffentlicher Trunkenheit verhaftet, nachdem er den Polizisten mehrmals Schimpfwörter an den Kopf geworfen hatte. Er hat zugegeben, dass er es damals "verk****" hat und "schämt" sich für sein Verhalten. "Was in Georgia passiert ist, ist beschämend. Der Hochmut weißer Menschen und Verzweiflung und unglückliche Umstände... Das ist alles aufgrund von selbstverliebter Selbsttäuschung passiert...", erklärte er. "Ich habe versucht, mich selbst wegen der Verhaftung der Verantwortung und der Schuld zu entziehen ... ich hab's versaut." Der 'Transformers'-Darsteller gab ebenfalls zu, dass ihn seine Verhaltensweisen in der Vergangenheit nun einholen und er schwer Arbeit finde.