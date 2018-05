Vito Schnabel datet nun ...

Heidi Klum hat mit Tom Kaulitz einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden. Seit rund einem Monat turteln die beiden, küssen sich in der Öffentlichkeit und sind superhappy. Sicher nicht ganz leicht für Ex-Freund Vito Schnabel, diese Fotos zu sehen. Bislang hat dieser sich eher zurückgezogen nach der Trennung im Herbst 2017.

Neue Liebe?

Doch nun dürfte der New Yorker Kunsthändler auch eine neue Liebe gefunden haben. Oder ist es nur ein heißer Sommerflirt? Diese Woche wurde Vito Schnabel mit der feschen blonden Schauspielerin und Johnny-Depp-Exfrau Amber Heard gesichtet.

Überrascht

Die beiden wurden zusammen in seinem Auto abgelichtet, als sie in Manhattan herumfuhren. Pikant: Heard war ungeschminkt, die beiden wirkten sehr vertraut in den Momenten der Aufnahmen, sollen in ein Gespräch vertieft gewesen sein. Schnabel versuchte, sich zu ducken, und Heard blickte verdutzt drein. Die Schauspielerin passt jedenfalls perfekt zu Vitos Frauentyp. Er steht auf blonde Damen mit Modelmaßen... Heard soll sich erst vor Kurzem von Tesla-Chef Elon Musk getrennt haben.