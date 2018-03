Lang war es ruhig um das einstige Pop-Idol. Doch jetzt wollte Britney Spears mit einem Werbedeal wieder zurück in die Schlagzeilen. Das hat sie zwar geschafft, aber weder die Sängerin noch das Modehaus geraten auch ins Kreuzfeuer der Kritik.

Denn „La Spears“ ist auf den Bildern irgendwie nicht wirklich zu erkennen. Viele fragten sich: „Was ist mit diesem Gesicht passiert?“ Wie es scheint, dürfte der Photoshop-Pinsel bei der Nachbearbeitung ein wenig zu oft zum Einsatz gekommen sein. Das Kinn ein bisschen schmaler und auch die Augen scheinen verändert worden sein. Die Fans des Superstars echauffieren sich darüber im Netz.

are we… sure... that this is Britney Spears…? pic.twitter.com/8Nk2ONqgcI

Britney Spears is the “new face” of kenzo, apparently she’s took the role quite literally and got herself a new face! ???? pic.twitter.com/HjdhK8PfAA